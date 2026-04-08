Шнякин раскрыл, почему игрокам «Спартака» нравится работать Карседо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в выпуске «Лиге несправедливости» рассказал, что игрокам «Спартака» очень нравится работать с испанским тренером Хуаном Карлосом Карседо.

Испанец возглавил «Спартак» в январе, сменив Деяна Станковича.

«Слышал от одного бывшего игрока, что все очень довольны тренировками. Нравится, как он разжевывает и доносит свои мысли. Особенно на противопоставлении со Станковичем», — сказал Шнякин.

Комментатор отметил, что красно-белых нужно опасаться уже прямо сейчас. «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, но при Карседо весной одержал четыре победы в пяти матчах — такого результата удалось достичь только лидирующим «Краснодару» и «Зениту».

8 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Ранее Артем Дзюба рассказал, почему он в свое время решился на переход из «Спартака» в «Зенит».