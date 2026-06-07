Голкипер «Тампы» Василевский во второй раз выиграл «Везина Трофи»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Награду «Везина Трофи» он получил во второй раз в карьере.

В голосовании генменеджеров лиги россиянин набрал 114 баллов с 17 первыми местами. Василевский убедительно опередил своего соотечественника Илью Сорокина из «Айлендерс» (51 балл, восемь первых мест). Третьим стал американский вратарь «Бостона» Джереми Сваймен (46 баллов, два первых места). Голоса генменеджеров получили еще пять голкиперов, включая Игоря Шестеркина из «Рейнджерс».

Василевский, получая приз, отметил, что это командная награда, и он благодарен своим партнерам и всей организации.

Российская вратарска школа высоко котируется в НХЛ. Начиная с 2013 года, россияне пять раз выигрывали «Везина Трофи»: Сергей Бобровский (2013, 2017), Андрей Василевский (2019, 2026), Илья Шестеркин (2022).