Голландская конькобежка заработала миллион долларов, расстегнув комбинезон

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам могла заработать более одного миллиона долларов за скрытую рекламу фирмы Nike на Олимпиаде, пишет британское издание Daily Mail.

27-летняя спортсменка стала победительницей Игр на дистанции 1000 метров. После финиша невеста известного блогера-боксера Джейка Пола на несколько секунд расстегнула комбинезон, продемонстрировав бюстгальтер от известного бренда.

Кадры этого эффектного жеста мгновенно разлетелись по Сети и были опубликованы в соцсети Nike, аудитория которой насчитывает около 300 млн человек.

Этот успех оказался не единственным для Лердам на Играх в Италии. На дистанции 500 метров она завоевала серебро, уступив лишь своей соотечественнице Фемке Кок. Четыре года назад в Пекине Лердам стала вторым призером на 100 метров.

