Голливудский режиссер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, почти завершил работу над новым документальным фильмом о специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил ТАСС.

Проект под рабочим названием «Во имя справедливости» находится на финальной стадии, а его мировая премьера ожидается через 6-8 недель. Точные детали содержания, а также формат и площадки для показа кинодел не раскрыл.

Сигал, известный по многочисленным ролям в боевиках, с 2016 года является гражданином России. С 2018 года он занимает должность специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

За свой вклад в развитие международного культурного сотрудничества 30 мая 2024 года он был удостоен государственной награды — Ордена Дружбы, который ему вручил лично президент страны Владимир Путин.

