В Московской области прошел показ фильма о матери-сапере из Донецка

В Электростали прошел финальный кинопоказ в рамках молодежного проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!» — его посетили более 600 молодых людей из 19 округов Подмосковья, проект реализуется Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Мы завершили третий сезон нашего флагманского проекта "СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!" — пять городов, пять сильных и честных фильмов, пять встреч с интересными спикерами. Общий охват проекта составил более 2 тыс. человек. Такие проекты выполняют главную задачу: они помогают молодым людям сформировать собственное, осмысленное и ответственное отношение к реальности, основанное на знании, сопереживании и уважении к подвигу своих современников», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, эту работу в регионе будут продолжать. Перед показом молодым людям представили передвижную экспозициею «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», которую подготовило Министерство юстиции России при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества» и Госфильмофонда.

После этого участникам показали документальный фильм международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев» «Родина/Мать» режиссера Яны Бех. Картина повествует об истории Екатерины из Донецка, кинолога саперной группы и матери двоих детей.

«Это фильм о храброй женщине, которая ежедневно рискует собой, потому что не может иначе. Когда твой город в опасности, ты просто делаешь то, что должен», — отметила Яна Бех.

Показ картины также посетила заместитель руководителя Ассоциации ветеранов специальной военной операции Солнечногорска, ветеран боевых действий, участник спецоперации, военный корреспондент Лина Корсак. После просмотра фильма между ней и молодежью прошла тематическая дискуссия.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

