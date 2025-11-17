Головин допустил свое возвращение в РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Советскому спорту» высказался о своем возможном возвращении в РПЛ.

Футболист отметил, что не исключает того, что может вернуться не в ЦСКА, из которого уезжал в чемпионат Франции, а в другой клуб.

«Допускаю любой вариант в России, кроме «Спартака», естественно», — сказал Головин.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году, в нынешнем сезоне он провел девять матчей за клуб и забил два мяча. В товарищеском матче со сборной Чили (0:2) полузащитник провел 50-й матч за национальную команду России.

Ранее Александр Клюев, агент Головина, рассказал, что его клиента настойчиво приглашает петербургский «Зенит».