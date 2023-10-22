Головин сделал дубль и вывел «Монако» на первое место

Российский полузащитник Александр Головин стал героем матча 9-го тура чемпионата Франции, в котором его клуб «Монако» обыграл на своем поле «Метц» (2:1)

Монегаскам пришлось отыгрываться после того, как уже на четвертой минуте гости открыли счет. Еще в первом тайме Головин установил паритет, издали выстрелив в девятку. А после перерыва игрок сборной России идеально выполнил штрафной.

Победа позволила «Монако» вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Клуб Головина на одно очко опережает «Ниццу» и на два – ПСЖ.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету уже четыре забитых мяча.