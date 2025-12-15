Головин задумался о возвращении в Россию

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин на YouTube-канале FONBET прокомментировал свои слова о возможном возвращении на родину.

В середине ноября футболист в интервью «Советскому спорту» сказал о том, что не исключает перехода в российский клуб. Головин пояснил, что не имел в виду ничего конкретного и с планами на будущее он еще не определился.

«Я не могу сам себе ответить, что и как. Но вот как сказал — так оно и есть. Я не задумывался об уходе из «Монако». Просто вот так я думать стал», — сказал Головин.

Российский полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом из чемпионата Франции действует до 2029 года. В нынешнем сезоне 29-летний Головин провел за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Головин говорил, что может рассмотреть любой российский клуб, кроме московского «Спартака», принципиального соперника ЦСКА, за который футболист выступал до отъезда за границу.