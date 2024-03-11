«Гонка Александра Легкова» стала главным спортивным событием февраля в Подмосковье

Юбилейную «Гонку Александра Легкова» признали главным спортивным событием февраля в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области со ссылкой на результаты соответствующего опроса в соцсетях ведомства.

Голосование проводилось в течение прошлой недели. В результате за «Гонку Александра Легкова» проголосовали 44% респондентов.

Мероприятие проходило в Сергиевом Посаде и собрало свыше пяти тысяч спортсменов из 45 российских регионов.

В Топ-3 по результатам голосования также вошли игра «Легенд хоккея» и «Гонка Александра Большунова».