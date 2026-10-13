Не вводите данные карты повторно: предупреждение о мошенниках на фоне сбоев в системах «Яндекса»

На фоне технических сбоев в работе систем «Яндекса» мошенники могут рассылать ссылки для «восстановления» билетов и просить повторно ввести данные карты. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил старший преподаватель кафедры «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

По словам эксперта, технические сбои в электронных билетных системах — идеальные условия для злоумышленников. Когда человек не получает билет на почту или не может открыть приложение с QR-кодом, он испытывает тревогу и хочет срочно решить проблему. Именно на этом состоянии и строятся мошеннические схемы: злоумышленники звонят или пишут якобы от имени сервиса, сообщают о «сбое» и предлагают восстановить заказ по ссылке, а под видом авторизации просят логин, пароль или код из SMS, получая доступ к аккаунту или банковским данным.

Котилевец подчеркнул, что покупатель не обязан повторно оплачивать билет, который не пришел из-за сбоя на стороне продавца. Настоящая компания, столкнувшаяся с технической проблемой, никогда не попросит снова вводить данные карты или оплачивать что-либо повторно — она либо пришлет билет позже, либо предложит восстановить его через официальное приложение или личный кабинет.

Эксперт рекомендовал сохранять все доказательства покупки: скриншот подтверждения заказа, чек об оплате, письмо от сервиса, номер транзакции в банке. Если звонят или пишут «из поддержки», не следует переходить по ссылкам и вводить данные — лучше открыть официальный сайт вручную и проверить статус заказа. Для обращения в полицию нужно сохранить максимум информации: скриншоты переписки, записи звонков, ссылку, номер телефона или аккаунта, реквизиты и чеки о реальных платежах. Чем больше доказательств, тем проще установить цепочку и найти злоумышленников.

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