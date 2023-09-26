Гонщики из Химок стали призерами первенства России по автокроссу

Гонщики из подмосковных химок завоевали бронзовые медали в финале первенства России по автокроссу. Ими стали два участника от муниципалитета.

Дмитрий Крючков и Илья Курганов заняли третье места в своих дисциплинах. Ребята являются членами команды Евгения Родионова под наставничеством Андрея Курпаткина.

«Выступление было достаточно сильным. Мы много времени и усилий вложили в тренировки и подготовку к этим соревнованиям», – отметил тренер.

Помимо этого, в топ-10 лучших гонщиков соревнований вошли Семен Воронов и Александр Абрамов. Они заняли четвертое и десятое место в своей категории.

Всего в масштабном соревновании приняли участие восемь десятков спортсменов со всей России. Здесь показали свои навыки как начинающие, для которых это были первые большие гонки, так и титулованные профессионалы.