Горбачева впервые сделала заявление после своего исчезновения

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачева вышла на связи после своего исчезновения. В своих соцсетях девушка объяснила свое исчезновение, которое продлилось около суток.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой», – написала фигуристка.

Она призвала своих болельщиков не волноваться и заявила, что ее исчезновение не связано с тренером Софьей Федченко. Также Горбачева написала, что будет продолжать тренировки со своей командой и «радовать новыми выступлениями».

Об исчезновении фигуристки стало известно во вторник, 29 августа. В ее фан-группе появилось сообщение, что девушка вышла с ледовой арены и не вернулась домой накануне вечером.

По данным Следственного комитета РФ, Горбачева пропала в районе Покровской набережной. СК России завел уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением 16-летней спортсменки.

По данным Baza, девушка должна была тренироваться на «Чкалов Арене» в Москве, но из-за ссоры с тренером решила не идти на занятие и покинуть помещение. Горбачева жила вместе с Федченко из-за плохих отношений с матерью.

Позже СМИ сообщили, что фигуристка попала в объективы камер видеонаблюдения в одном из московском кафе. Отмечалось, что Горбачева знала о ее поисках, к которым в том числе подключился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».