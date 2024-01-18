«Горкинская лыжня» пройдет в Ленинском округе в феврале, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Забег проведут на территории музея-заповедника «Горки Ленинские».

«Дистанция проходит по живописной местности, которая расположена в непосредственной близости от мемориальной зоны усадьбы Горки», – рассказал директор музея Евгений Сарамуд.

Лыжня пройдет на трассе протяженностью 1,5 километра. Она имеет ровный рельеф. Внутри основной трассы находится 500-метровая детская круговая. Ожидается, что мероприятие объединит более 500 любителей лыжного спорта.

Почетным гостем мероприятия станет известная лыжница, призер Олимпийских игр в Ванкувере, призер чемпионатов мира Наталья Коростелева.

Зарегистрироваться на участие можно по этой ссылке.