Городской округ Химки примет важный баскетбольный турнир

С 17 по 19 сентября в городском округе Химки будет проходить тринадцатый турнир по баскетболу, посвященный памяти капитана клуба «Химки» Александра Петренко.

Соревноваться будут четыре команды Суперлиги из разных регионов, помимо «Химок» это «Новосибирск», «Тамбов», а также владивостокский «Динамо». Зрители могут посетить все матчи бесплатно.

Первые встречи пройдут 17 сентября. «Химки» с «Тамбовом» сыграют в 14:00, а с 17:00 начнется матч «Новосибирск» - «Динамо».

На следующий день «Динамо» встретится с «Тамбовом» в 16:00, а в 19:00 будут сражаться «Химки» и «Новосибирск». В последний день, 19 сентября, матчи также пройдут в 16:00 и 19:00, сначала «Тамбов» сыграет с «Новосибирском», затем – «Химки» с «Динамо».

Зампредседателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов уже пожелал местным спортсменом удачи.

«Уже длительное время я являюсь попечителем совета баскетбольного клуба «Химки». Всегда поддерживаю и болею за нашу команду. Химкинские спортсмены регулярно подтверждают звание спортивной столицы Подмосковья своими победами и участием в крупных соревнованиях», - отметил он.

Турнир в городском округе Химки уже традиционно станет значительным этапом подготовки местных спортсменов к началу сезона. Впервые такой матч проходил в 2007 году, когда прошел год после трагической гибели Александра Петренко в автокатастрофе. Трагедия произошла 21 июля 2006 года. Дочь волейболиста, Александра, в тот день осталась без родителей. Сейчас, уже будучи взрослой, она регулярно посещает турниры памяти ее отца.