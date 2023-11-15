Городской округ Коломна примет Всероссийский фестиваль «Время традиций»

Более ста участников Всероссийского молодежного этнокультурного фестиваля «Время традиций» соберутся в городском округе Коломна. Это артисты и творческие коллективы, мастера ремесел, дизайнеры, представители сферы культуры из разных уголков страны. Они обсудят новые методики сохранения и распространения наследия народов России.

Фестиваль в городском округе Коломна будет проходить с 14 по 17 ноября. Мероприятия пройдут в трех локациях: школе ремесел, Центре досуга и культуры «Черкизово», а также Дворце культуры «Тепловозостроитель». В программе – встречи дискуссионного, информационно-просветительского, творческого формата. Молодых участников пригласят на креативную сессию «Изменяя горизонты событий», где будут отрабатывать постановку задач и поиска решений.

Кроме того, в городском округе Коломна выступят студенческий театр «Эйгэ» из Якутии, артисты из Бурятии, Коми, Псковской области и Москвы. С культурой кряшен желающих познакомит ансамбль «Тумар» из Татарстана, а ивановский «Театр образа» покажет необычные коллекции костюмов.

Фестиваль-лаборатория проходит при поддержке Минкульта РФ на средства гранта для реализации творческих проектов. Организаторы - Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Центр духовно-нравственного и культурного просвещения «Эра Добра» и управление по культуре и туризму городского округа Коломна.