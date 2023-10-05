Гоша Куценко получил орден

Президент России Владимир Путин наградил популярного актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Актер получил известность благодаря своим брутальным образам в фильмах «Мама, не горюй» и «Антикиллер». Позже были запоминающиеся роли в двух «Дозорах», картинах «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Обитаемый остров», «Страна Оз» и других. Куценко активно снимался в сериалах, участвовал в театральных и телевизионных проектах.

В 2013 году Гоша Куценко был удостоен звания Заслуженный артист России.

Также орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручен актрисе Российского государственного академического молодежного театра Татьяне Шатиловой.