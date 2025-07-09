Гоша Куценко рассказал, как поддерживал Ефремова в колонии

Одним из первых, кто оказал моральную поддержку вышедшему из тюрьмы Михаилу Ефремову, стал актер Гоша Куценко. В интервью REGIONS звезда фильма «Любовь-морковь» рассказал , как помогал своему другу, а также о том, как сейчас обстоят дела у артиста.

Куценко отметил, что неоднократно посещал Ефремова в исправительной колонии (ИК). Он заявил, что актер в действительности раскаивается в содеянном. Куценко также выразил уверенность, что у его товарища найдутся силы вернуться к работе — на сцену и в кино.

«Он реально каялся в том, что допустил такие ошибки. Я видел это в его глазах, все его нутро и тело говорило о том, что ему крайне тяжело жить с таким грузом», — сказал Куценко.

По его словам, театр и кино — это детище Ефремова, без которого он не может, так как унаследовал актерский талант от своего отца Олега Ефремова. Куценко допустил, что актер может сыграть глубокую драматическую роль — и ему поверит зритель. Он также отметил, что в ближайшее время может оказаться в одном кадре вместе с Ефремовым.

Напомним, 9 апреля 2025 года Ефремов вышел на свободу по УДО после того, как провел 4,5 года в ИК-4 в Белгородской области. Артист отбывал наказание за смертельное ДТП, произошедшее 2020 году, в результате которого погиб мужчина.

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