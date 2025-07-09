Паулина Андреева больше не хочет разводиться с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, объявившие о расставании в марте, передумали разводиться. Актриса удалила пост о разрыве, а близкие к паре источники утверждают, что режиссер пытается вернуть жену. Об этом сообщил журнал Voice.

Еще недавно казалось, что брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой подошел к концу — в марте актриса официально подтвердила расставание, опубликовав прощальное сообщение. Однако теперь ситуация изменилась: пост исчез, а в окружении пары заговорили о возможном примирении.

Причиной развода называли разницу в характерах — Андреева предпочитает тихую семейную жизнь, тогда как Бондарчук остается активным участником светских мероприятий. Несмотря на это, актриса до сих пор использует двойную фамилию, а пара юридически остается в браке.

Ранее ходили слухи о романе Бондарчука с коллегой по съемкам, но эти домыслы опровергли близкие друзья семьи. По их словам, Федор полностью сосредоточен на работе и попытках наладить отношения с женой. Официальных комментариев от самой пары пока нет — похоже, они намерены решать вопросы без лишнего внимания прессы.

Ранее стало известно, что актер из «Бумера» развелся с матерью своих четверых детей в День семьи, любви и верности.