Гости подмосковного стенда выставки «Россия» познакомились с НХП и геральдикой региона

Сегодня под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой посетители учатся создавать уникальные открытки ручной работы в стиле федоскинской миниатюры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

«Сегодня мы предлагаем попробовать себя в роли художника и сделать авторскую открытку. Такие мастер-классы не только знакомят людей с промыслом, но и помогают предприятию узнать какие рисунки и мотивы человек хочет видеть у себя дома или преподнести в качестве подарка», — рассказала Елена Моисеева.

Накануне мастер-класс «Язык геральдики. Подмосковные города» провел Дмитрий Тишин, младший научный сотрудник историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

«Геральдика — это всеобъемлющее понятие, поскольку включает в себя всю символику: цвета, металлы, финифть, символизм. На мастер-классе мы изучали что означают те или иные символы, что они хотят нам сказать», — отметил Дмитрий Тишин.

В рамках мастер-класса участники провели настоящее детективное расследование, угадывали послания геральдистов старины — нужно было правильно соотнести герб и описание. Также гости стенда познакомились с символикой субъектов Подмосковья и смогли создать собственный герб, например, для семьи, деревни или поселка.

Опытные художники-керамисты Дулевского фарфорового завода провели творческое занятие по росписи фарфоровой тарелочки. Предприятие было основано в 1832 году и по-прежнему остается самым крупным заводом России и одним из крупнейших заводов Европы по выпуску высококачественного фарфора.

Актуальная афиша мероприятий стенда Московской области размещается на официальном портале выставки-форума «Россия».