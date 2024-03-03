Гости стенда Подмосковья на ВФМ-2024 исполнили Гимн России и Катюшу

Гимн России и Катюша в международном исполнении прозвучали сегодня на стенде Московской области на Всероссийском форуме молодежи-2024. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Наш стенд является точкой притяжения, у нас всегда весело, шумно, классно, атмосферно, и каждому участнику фестиваля здесь найдется место. Каждый день к нам приходят ребята из разных стран, потому что знают, что Подмосковье — это любовь и территория самовыражения», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

В рамках открытого микрофона на подмосковном стенде участники форума пели песни под гитару. Среди них было множество иностранных гостей, в том числе итальянцы и палестинцы, к которым присоединились российские делегаты и вместе с ними исполнили всеми любимую Катюшу на трех языках и Гимн нашей страны. Даже те, кто не знал слов, достали переводчики и читали текст прямо с телефона.

«Мы на подмосковном стенде уже не первый раз, вчера тоже были здесь. Хотели сегодня спеть какую-то известную песню, поэтому выбрали Bella Ciao, Гимн России и Катюшу, но на итальянском языке. Вместе с нами пели ребята палестинцы. Атмосфера очень приятная, все нас слушали. Мы сделали фотографии на память, попробовали коктейли. Желаем, чтобы все люди приходили на стенд Московской области, здесь много хорошего», — поделилась участница София из Италии.

На стенде «Подмосковье — это любовь» все желающие также могут показать творческий номер, прочитать стихотворение или выступить со стендапом.