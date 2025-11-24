Гран-при и овации: в Талдоме прошел Всероссийский конкурс искусства

В Талдомском округе состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль «Времена года. Осень». Более 70 юных талантов представили свои номера в хореографии, театре, инструментальной музыке и вокале.

Особое внимание зрителей привлекли солисты Вероника Дмитриева и Михаил Смирнов, а также театральная студия «Интрига», получившая гран-при за сценическую интерпретацию сказки Корнея Чуковского «Бармалей». Высокие оценки жюри получили и ансамбли «Авангард» и детская студия «Синица» за оригинальные танцевальные постановки.

Фестиваль завершился награждением победителей дипломами, сертификатами и памятными подарками, подчеркнувшими успех и творческий потенциал юных артистов.