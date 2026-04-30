Гран-при у индийцев, душа — у итальянцев: критик сравнил новую итальянку с неудачей Джоли

Главной закулисной неловкостью 48-го Московского международного кинофестиваля стало то, чего зрители так и не увидели. Кинокритик Сергей Шолохов в разговоре с Argumenti.ru сдержанно, но с явным сожалением отметил : приз за вклад в мировой кинематограф, который традиционно вручает президент фестиваля Никита Михалков, в этом году вообще не вручался. А предназначался он режиссеру Александру Сокурову. Михалкова на закрытии не было, и логику этого невручения Шолохов предпочитает не гадать — дело неблагодарное.

По его словам, при этом два фильма конкурсной программы критик советует не пропускать ни в коем случае. Это индийская драма «Страсть» (она же взяла Гран-при — Золотого «Святого Георгия») и итальянский байопик «Анна Маньяни. Неизвестная история». Объединяет их одно: образы героинь, которые врезаются в память. Во всем остальном картины — полные противоположности. Так, «Страсть» не имеет ничего общего с привычным Болливудом. Шолохов, в свое время учившийся в школе с преподаванием хинди, называет это кино проблемным, острым и рассчитанным на тех, кто ищет в фильмах не просто аттракционы. В центре сюжета — разоблачение мужского шовинизма, а главная героиня по имени Амала находит глоток свободы за рулем мотоцикла. Актриса, по словам критика, умеет передать это ощущение скорости как настоящего побега.

Критик пояснил, что вторая лента — режиссерский дебют Моники Гуэрриторе — осталась без наград жюри, но Шолохов называет ее одной из главных актерских удач фестиваля. Итальянской актрисе удалось настоящее перевоплощение без подмены. А вот это, по словам критика, случается далеко не всегда. Он проводит резкую параллель с недавней работой Анджелины Джоли в роли Марии Каллас: «Джоли передать лучезарность не смогла. Какой-то недобрый у нее стал взгляд». Джоли, по мнению Шолохова, настолько вошла в роль, что практически отождествила себя с оперной дивой, но, если что-то и объединило двух звезд, — это чувство одиночества. Вот только Каллас даже в трагедии сохраняла свет, а у Джоли вышло мрачно. В случае же с Анной Маньяни итальянская актриса сумела удержать и трагизм, и ту самую лучезарность. Именно за это стоит смотреть фильм, уверен критик.

Ранее сообщалось, что Михалков не вручил Сокурову приз «За вклад в мировой кинематограф» на ММКФ, несмотря на обещания.