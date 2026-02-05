Граждане смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги на основании нового перечня организаций

В России продолжается реализация мер поддержки граждан, ведущих активный образ жизни. Начиная с 2022 года, жители страны имеют право на социальный налоговый вычет по НДФЛ за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вопросы развития физической культуры и совершенствования этого механизма находятся на особом контроле президента России Владимира Путина.

В целях исполнения поручений главы государства Правительством РФ 28 января 2026 года были утверждены новые правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций (ФСО) и индивидуальных предпринимателей (ИП), чья деятельность позволяет гражданам воспользоваться вычетом. Срок формирования актуального перечня был продлен до 1 марта 2026 года.

Регионам поручили подготовить и направить в Минспорт РФ информацию о соответствующих организациях и ИП для их включения в список. Установленный срок предоставления данных — до 18 февраля 2026 года.