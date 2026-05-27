«Ключи в морге, родственников нет»: шесть кошек заперты в московской квартире после смерти хозяина

Шесть кошек стали молчаливыми заложницами собственного дома. Пенсионер из квартиры на юго-западе Москвы умер, но тело пока не опознано. Ключи от жилья остались в морге. Родственников у мужчины не нашли. Животные уже несколько дней заперты на девятом этаже без еды и помощи. Об этом сообщает «Мослента».

Пожилой мужчина жил один. После его смерти кошки остались взаперти. Волонтеры узнали о беде и пытаются попасть в квартиру, но ключи находятся в морге вместе с телом, которое не могут опознать. Круг замкнулся. Родственников, которые могли бы вступить в права, не нашли.

Зоозащитники бьют тревогу: у животных нет доступа к еде и воде. Волонтеры обратились в полицию и управляющую компанию, но бюрократическая процедура вскрытия квартиры требует времени. А кошки ждать не могут. Пока что шестеро несчастных продолжают смотреть на закрытую дверь.

