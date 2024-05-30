Греческий клуб впервые в истории выиграл футбольный еврокубок

Греческий «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, в Афинах одолев в финале «Фиорентину» в дополнительное время.

Единственный мяч был забит на 116-й минуте. Аюб Эль-Кааби головой замкнул фланговый прострел. Ликование греческих болельщиков сменилось тревожным ожиданием — ВАР долго просматривал эпизод на предмет офсайда. В итоге было установлено, что гол забит по правилам, и греки получили возможность отпраздновать его во второй раз.

«Олимпиакос» привел к победе испанский специалист Хосе Луис Мендилибар. Годом ранее он выиграл Лигу Европы с «Севильей».

Успех стал историческим — греческий клуб впервые завоевал футбольный еврокубок. Ранее греки лишь раз играли в финале. В далеком 1971 году «Панатинаикос» в решающем матче Кубка чемпионов уступил со счетом 0:2 «Аяксу» с легендарным Йоханом Кройфом.