«Грэмми» пока что не будут вручать награды искуственному интеллекту

Растущие с каждым днем возможности искуственного интеллекта обсуждаются в обществе и СМИ уже не один месяц. Сейчас все дошло до того, что ИИ может сам писать музыку, стихи, аранжировки и имитировать голоса известных исполнителей. Некоторые задаются логичным вопросом, а сможет ли он тогда получить награду «Грэмми» за музыкальное произведение?

Генеральный директор Академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон-младший дал ответ на подобные вопросы. Он заявил, что возможность вручения награды искусственному интеллекту сейчас не обсуждается.

Мейсон-младший отметил прогресс технологий, но заявил, что вручение музыкальной премии ИИ пошло бы вразрез с правилами премии.

Оговаривается только, что в обозримом будущем могли бы появиться отдельные номинации для ИИ, ведь закрывать глаза на вклад, который он внесет в развитие музыки и сообщества невозможно.

В прошлом году Академия учредила 5 новых номинаций для Grammy. Среди них: «Лучший автор песен», «Лучший саундтрек к видеоиграм», «Лучшее исполнение «американа», «Лучший поэтический альбом» и «Лучшее исполнение в жанре spoken word».