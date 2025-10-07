Григорян назвал лидера «Спартака» по игре на данный момент
Тренер Григорян: «Умяров превращается в ментального лидера «Спартака»
Фото: [ФК «Спартак»]
Тренер и телевизионный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» рассказал, кто является лидером московского «Спартака» на данный момент.
По мнению специалиста, таковым является 25-летний российский полузащитник Наиль Умяров.
«Умяров сейчас лидер «Спартака» по игре. Постепенно он превращается и в ментального лидера команды. Он действительно управляет командой», — сказал Григорян.
Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. Главный тренер сборной России Валерий Карпин впервые вызвал Умярова на сбор национальной команды.
«Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.