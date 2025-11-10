Григорян раскрыл, в чем Талалаев превзошел всех остальных тренеров РПЛ

Вернувшаяся в высший дивизион «Балтика» по итогам первого круга РПЛ сенсационно занимает пятое место, набрав 28 очков. В 15-м туре калининградцы сыграли вничью с лидером турнира «Краснодаром» (1:1), причем в концовке могли бы вырвать и победу.

Григорян отметил, что Талалаев лучше всех тренеров РПЛ поставил игру команды на подборах, вторых мячах и в целом в единоборствах. При этом эксперт указал, что выполнять такой объем черновой работы сложно заставить топ-игроков.

«Поэтому мне интересно было бы взглянуть на работу Талалаева с топ‑клубом. Лично мне стиль нынешней игры «Балтики» не нравится, но это реально работающий путь развития для скромной команды в элитном дивизионе», — сказал Григорян.

