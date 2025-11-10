Станкович обматерил журналиста «Матч ТВ» из-за вопроса о судействе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович вышел из себя во время флэш-интервью после матча с «Ахматом» (2:1).

После непростого матча в Грозном журналист «Матч ТВ» в прямом эфире задал сербу вопрос о судействе, после чего Станковича прорвало.

Он стал возмущаться тем, что интервьюера не интересуют собственно футбольные аспекты матча.

«Это все, что тебя интересует? Ты журналист? Почему ты задаешь провокационные вопросы? Что ты хочешь?» — взорвался Станкович.

При этом специалист употребил и нецензурные выражения.

Деян Станкович продолжает нервничать на фоне непрекращающихся слухов о его отставке. Тем временем «Спартак» одержал две победы на неделе. Ранее в кубковом матче был обыгран «Локомотив» (3:1).