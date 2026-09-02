Грядки против курортов: Бабкина призналась, что земля лечит ее лучше курортов

С началом осени многие селебрити традиционно возвращаются к активной творческой жизни после летнего затишья, но народная артистка Надежда Бабкина решила нарушить этот тренд. Вместо того чтобы бросаться в студии и репетиционные залы, она призналась Общественной Службе Новостей , что сентябрь для нее станет месяцем не работы, а долгожданного отдыха. После насыщенного гастрольного лета певица намерена взять паузу и посвятить время себе, своей даче в Одинцовском районе и любимым грядкам.

Раскрывая свои планы, Бабкина рассказала, что вместо санаториев и заморских курортов она выберет самую простую радость — возиться с землей, собирать последний урожай и наводить порядок в доме и вокруг него. По ее убеждению, именно такая физическая работа на свежем воздухе лечит душу и тело лучше любых спа-процедур. Она подчеркнула, что время на все это найдется всегда, даже если его в обрез, потому что земля дает ей силы и энергию, которых не хватает в городской суете.

Последствия такого решения для поклонников — отсутствие новых выступлений и публичных появлений артистки в ближайшие недели. Однако, по словам самой певицы, этот отдых необходим ей, чтобы набраться сил перед будущими сезонами, и это гораздо важнее, чем держаться в графике любой ценой.

Ранее она назвала имя певицы, которая должна поехать на «Интервидение».