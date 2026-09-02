Исландия вновь продемонстрировала свой суверенный нрав, на этот раз — через общенациональный референдум, который стал болезненным уколом для брюссельской евробюрократии. Большинство исландцев категорически отвергли возврат к переговорам о вступлении в Евросоюз, и, хотя геополитика играла свою роль, главным аргументом «против» стала экономика, а точнее — рыба. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По словам экс-посла России в Исландии Анатолия Зайцева, этот итог отражает десятилетия противостояния с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства, где исландцы видят прямую угрозу своему национальному благосостоянию: ведь рыбодобыча и переработка дают до половины всех экспортных доходов страны.

Раскрывая глубину этого конфликта, он напомнил, что рыбные ресурсы для Исландии — не просто отрасль, а священная корова политики и национальной идентичности. В новейшей истории страны нет ничего, что отстаивалось бы с такой безоглядной решимостью, как право на свою 200-мильную зону. Чтобы добиться этого, исландцы прошли через четыре «тресковые войны» с Великобританией — от расширения зоны с 4 до 12, затем до 50 и, наконец, до 200 миль в 1975 году. Они не боялись прямых столкновений с превосходящими силами, и в разгар острого кризиса 1958–1961 годов им пришел на помощь Советский Союз, закупивший свыше 20% их экспорта соленой сельди и значительную долю другой рыбы.

Последствия сегодняшнего референдума очевидны: Исландия останется вне Евросоюза, и ее экономика продолжит ориентироваться на самостоятельную торговую политику. Это может осложнить отношения с ЕС, но для исландцев это меньшая цена по сравнению с потерей контроля над своими водами. Более того, такой шаг укрепляет их позицию как примера страны, которая ставит национальные интересы выше интеграционных лозунгов.

По мнению экс-посла, отказ от евроинтеграции — это не изоляционизм, а осознанная защита суверенитета над ресурсами. Исландцы ясно дали понять: их рыбные богатства не являются предметом торга, и за них они готовы бороться, даже если придется идти против всей Европы.

Ранее сообщалось, что Рейкьявик дал пощечину Брюсселю: политолог пояснил, почему Исландия отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз.