Проклятие шоу или профессиональный риск: ясновидящая назвала причины частых смертей участников «Битвы экстрасенсов»

Трагедия в мире мистики: на 44-м году жизни скончалась Елена Ивашина, финалистка 23-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Причиной смерти стал инсульт, и эта новость вновь подняла давний вопрос: почему участники проекта уходят из жизни так рано и так часто? В беседе с Общественной Службой Новостей высказалась Дарья Миронова, финалистка 1-го сезона, которая предположила, что дело не в проклятии шоу, а в профессиональных рисках самой практики магии.

Раскрывая суть, Миронова пояснила, что многие экстрасенсы, особенно те, кто активно работают с людьми, сталкиваются с эффектом «энергетического пробоя». Во время приемов они буквально пропускают через себя чужие беды, болезни и негативные эмоции, пытаясь помочь пациенту. Если у мага нет надежной собственной защиты, его энергетические механизмы истончаются, он начинает перетягивать на себя чужую патологию и со временем не выдерживает той нагрузки, которую добровольно принимает. Именно это, по мнению Мироновой, может приводить к инсультам, инфарктам и другим тяжелым заболеваниям у сильных, но незащищенных практиков.

Сама «Битва экстрасенсов», по словам коллеги, не является источником некоего родового проклятия или темной энергии, которая губит участников. Это всего лишь площадка, которая дает известность и, как следствие, огромный поток клиентов. И если экстрасенс не умеет грамотно выстраивать энергетическую гигиену, то этот поток становится для него смертельным.

По ее мнению, гибель Елены Ивашиной — это не мистическая расплата за участие в телепроекте, а профессиональная опасность, связанная с отсутствием «техники безопасности» в работе с тонкими материями. Как напоминание о том, что даже маги должны заботиться о себе, а не только о других.

Ранее она назвала причины бед Примадонны.