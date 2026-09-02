Штраф или лицензия? Полиция пресекла торговлю спиртным в школах Рязани

В День знаний, 1 сентября, рязанская полиция подвела итоги рейдов, направленных на пресечение нелегальной торговли алкоголем: в областном центре и райцентрах было выявлено 13 нарушений запрета на розничную продажу спиртного, действующего в регионе в этот день. Оперативники заранее прогнозировали попытки обойти закон, особенно в точках у школ, и провели масштабные проверки торговых заведений и кафе. В самой Рязани полицейские зафиксировали 10 фактов незаконной реализации горячительных напитков, а в Рязанском, Клепиковском и Шацком округах — еще три случая. Об этом сообщает издание 7info .

Нарушения не ограничились только несоблюдением временного запрета. В ряде заведений продавали алкоголь без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность товара, что говорит о нелегальном обороте и уходе от налогов. На всех нарушителей составлены административные протоколы, а это грозит владельцам бизнеса крупными финансовыми санкциями, которые многократно превышают выручку от одного дня торговли.

Последствия таких рейдов — двойной эффект. С одной стороны, полиция демонстрирует строгость контроля, особенно в социально значимые даты, что должно уберечь праздник от пьяных инцидентов, с другой — выявленные факты торговли без документов могут запустить проверки со стороны налоговых и лицензирующих органов, и тогда наказание станет значительно суровее административных штрафов.

Ранее сообщалось, что Рязанская область присоединилась к «сухому закону» в День знаний.