ЕГЭ — не приговор: психолог рассказала, почему это сильнейший стресс для старшеклассников

С началом учебного года тысячи российских школьников, перешедших в 9–11-е классы, официально вступили в полосу экзаменационной гонки. Для многих из них ОГЭ и ЕГЭ — это не просто проверка знаний, а мощнейший психологический пресс, который запускается задолго до самого тестирования. Детский психолог Ирина Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила: выпускные экзамены провоцируют у подростков невротичность, психосоматические расстройства и даже физиологические нарушения — от выпадения волос до появления седины.

По ее словам, ключевая причина — это навязанное ощущение, что от результатов экзамена зависит вся будущая жизнь, и если баллы будут низкими, то «все кончено».

Раскрывая глубину проблемы, психолог отмечает, что стресс накапливается задолго до экзамена — уже с 10-го класса, когда учителя, родители и одноклассники начинают «подливать масла в огонь», внушая подростку, что его жизнь буквально висит на волоске от оценки. При этом особую уязвимость создает возраст: в старших классах у ребенка обостряется потребность в общении, появляются первые романтические интересы, хобби, а интенсивная подготовка вынуждает его изолироваться от всего этого. Современные школьники и без экзаменов несут груз постпандемийных травм и тревожных новостей, что делает их психику более хрупкой и менее стрессоустойчивой.

По ее мнению, известны случаи, когда отличники, блестяще знающие предмет, на экзамене «проваливались» из-за паники, а некоторые подростки превращались в невротиков с нарушенным сном, скачками давления и психосоматикой. Однако психолог уверена, что справиться с этим можно — но не за неделю до ЕГЭ, а путем долгой подготовки. Техники могут быть разными: дыхательные практики, переключение внимания на «здесь и сейчас», чувство юмора или внутренние рационализации. Универсального рецепта нет, и каждый должен найти свой способ успокаиваться.

Эксперт резюмировала, что самая эффективная стратегия — разобрать с подростком «самый страшный сценарий». Родителям стоит сесть рядом и честно спросить: «А что будет, если ты не сдашь экзамен?». Оказывается, жизнь не заканчивается — есть пересдача, есть колледжи, есть отсрочка. И как только школьник понимает, что ЕГЭ — это не судный день, а всего лишь экзамен, уровень тревожности падает, и он может дышать спокойнее.

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