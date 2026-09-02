Владимир Зеленский сделал очередное громкое заявление, пообещав, что Украина разрабатывает систему мер, способную закрыть небо над Россией для гражданской авиации, причем в первую очередь — над Москвой и Санкт-Петербургом. Эти слова, прозвучавшие на фоне тяжелой ситуации на фронте, вызвали скептическую реакцию у российских экспертов. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это «политическим жестом», а не реальным планом, указав на то, что украинская ПВО давно не функционирует должным образом, а производство беспилотников в стране практически парализовано после уничтожения заводов и научных центров российской армией.

Раскрывая суть, эксперт отметил, что даже если у Киева есть какие-то остаточные ресурсы, Россия уже выработала эффективную систему борьбы с дронами. Кроме того, Запад сокращает финансирование украинского ВПК, что делает любые попытки технологической эскалации сомнительными. По словам Михайлова, Зеленский «выдает желаемое за действительное», игнорируя реальное положение дел, в то время как его военные серьезно озадачены проблемами на линии соприкосновения. Такие заявления, считает генерал, не имеют военной ценности, но являются частью информационной борьбы.

Однако последствия подобных угроз могут быть для самого Киева фатальными. Михайлов подчеркнул, что слова Зеленского «развязывают руки» России: ответ может быть жестким и включать в себя не только закрытие украинского неба, но и блокировку автомобильного и железнодорожного сообщения, что фактически отрежет Украину от западной помощи. До сих пор Россия щадила транспортную инфраструктуру, но, если Киев продолжит эскалацию, этот подход может быть пересмотрен. Тогда ни оружие, ни политики с Запада не смогут попасть на Украину, а сам Зеленский окажется полностью изолированным.

По его словам, заявления о «закрытии неба над Россией» — это не военный план, а политический блеф, который не подкреплен реальными возможностями. Однако он может спровоцировать ответные меры, которые окончательно лишат Украину какой-либо связи с внешним миром, сделав ее «островом», изолированным даже от ближайших соседей.

Ранее он заявил, что США зарабатывают на войне, а не ищут мир.