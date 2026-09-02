Германия объявила о денонсации соглашения о Русском доме в Берлине и закрытии генконсульства РФ в Бонне, добавив эти шаги к уже длинному списку мер эскалации в отношениях с Россией. Официальные причины, конечно, названы, но в экспертной среде уже заговорили о скрытой подоплеке. Политолог Дмитрий Журавлев в интервью Общественному телевидению России назвал этот демарш попыткой правящей элиты ФРГ отвлечь немцев от внутренних проблем, которые в преддверии выборов становятся для Берлина критическими.

По его словам, первая цель этих действий точно сформулирована президентом Владимиром Путиным — переключить внимание народа с экономического кризиса, миграционных проблем и энергетического коллапса на внешнего врага, чтобы не допустить обвала рейтингов правящей коалиции.

Раскрывая вторую причину, эксперт указывает на феномен самоубеждения: германские власти настолько глубоко погрузились в собственный нарратив о «российской угрозе», что искренне верят в него, принимая желаемое за действительное. Журавлев сравнивает это состояние с массовым психозом, напоминая, что в нацистской Германии идея «высшей расы» тоже работала именно потому, что люди были зомбированы пропагандой. Сегодня, по его мнению, уровень внушения таков, что немцам можно показать любой объект и назвать его круглым — они поверят.

Последствия этой стратегии, как считает аналитик, будут болезненными для самой Германии. Страна уже разорвала многие экономические связи с Россией, и теперь новый виток конфронтации только ускорит разрушение того немногого, что еще оставалось от взаимовыгодного партнерства. Журавлев подчеркивает: немцы сами пообещали уничтожить это сотрудничество, и они делают это методично, доводя экономику до уровня политических противостояний. В итоге страдает в первую очередь немецкий бизнес, промышленность и рядовые потребители, которые платят за антироссийскую риторику высокими ценами на энергию и падением уровня жизни.

По его мнению, холодные политические отношения между РФ и ФРГ, скорее всего, не потеплеют в обозримом будущем. Германия выбрала путь конфронтации, и если она продолжит жертвовать экономикой ради идеи «борьбы со страшной Россией», то понесет потери, которые не восполнит ни одна идеологическая победа. Россия же, по мнению эксперта, лишь наблюдает за тем, как бывший стратегический партнер самостоятельно разбирает собственный фундамент.

Ранее депутат Журавлев назвал цель для удара по Германии.