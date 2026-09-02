Реабилитация по дням: пластический хирург раскрыл, что вас ждет после удаления грыж на лице

Причина мешков под глазами может крыться в семейной истории. Они могут быть настоящей наследственной чертой, которая проявляется даже в юном возрасте. Из-за них лицо будто «тяжелеет», а окружающие невольно думают, что вы устали. Как убрать «семейные» мешки под глазами, « Вечерняя Москва » узнала у пластического хирурга Александра Каткова.

Раскрывая механизм, эксперт подчеркивает, что генетика — главный, но не единственный фактор. Внешние триггеры (хронический недосып, длительная зрительная нагрузка, стресс, избыток соли и вредные привычки) могут значительно усилить врожденную склонность. Однако, как бы мы ни боролись с образом жизни, полностью убрать наследственные жировые грыжи без хирургии невозможно. Косметологические процедуры дают лишь временный эффект — снимают отечность и слегка подтягивают кожу, но жировой объем остается на месте. Поэтому единственным надежным решением остается пластическая операция.

По словам медика, для пациентов 30–50 лет чаще всего рекомендуют классическую нижнюю блефаропластику, где хирург удаляет грыжи и, при необходимости, иссекает избытки кожи. Однако здесь есть нюанс: вмешательство затрагивает круговую мышцу глаза, поэтому крайне важен точный расчет объема удаляемой ткани, чтобы не изменить форму глазной щели. Шов проходит вдоль линии роста ресниц и со временем становится практически незаметным, но на полное заживление уходит несколько месяцев. Для более молодых пациентов с эластичной кожей и без избытков идеально подходит трансконъюнктивальная (бесшовная) методика — доступ через слизистую века, без внешних разрезов. Она дает щадящее воздействие, короткий реабилитационный период и результат, который держится 7–10 лет.

Он отметил, что восстановление после бесшовной блефаропластики проходит поэтапно: в первые сутки — пластырные тейпы и легкий дискомфорт, на второй-третий день — пик отеков, к концу первой недели припухлость спадает, а к 14-му дню внешние следы почти незаметны. Но полная регенерация тканей наступает только через три-четыре недели. Весь этот период важно беречь глаза от нагрузки, солнца и физических перенапряжений. Итог: операция — эффективный и деликатный способ избавиться от «наследственного» груза, но окончательный выбор методики всегда остается за хирургом, который оценивает состояние кожи, анатомию и риски. Главное — не пытаться решить проблему кремами, если корень ее лежит на уровне костей и жира.

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