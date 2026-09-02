Международная политика сегодняшнего дня, особенно в исполнении США и лично Дональда Трампа, строится не столько на дипломатии или силе, сколько на изощренной системе информационного манипулирования, где блеф, полуправда и фабрикация смыслов стали главными инструментами. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По словам эксперта Рамиля Гарифуллина, Украина в этой конструкции выступает не как самостоятельный актор, а как производный проект, управляемый из Вашингтона и европейских столиц через невидимых кураторов — элитных специалистов по информационным операциям, действующих под прикрытием влиятельных СМИ. Трамп, по сути, является рупором, транслирующим готовые нарративы, а иноагенты, работающие за рубежом, неизбежно попадают в эту орбиту, ведь вне ее они теряют смысл и финансирование.

Он добавил, что современная информационная война превратилась в полноценный способ производства реальности, где иноагенты по степени воздействия на умы сопоставимы с участниками реальных боевых действий. Фактов становится все меньше, а интерпретаций — все больше. Особую роль играет полуправда: она эффективнее прямой лжи, потому что цепляется за уже существующие нейронные связи аудитории. Человек верит не столько факту, сколько логике мира, которую этот факт подтверждает. И эту логику рисуют ему иноагенты, подгоняя «истину» под сиюминутную политическую конъюнктуру. Фейк давно перестал быть просто обманом — он стал информационной артиллерией, цель которой не убедить, а вызвать реакцию, заставить противника ошибиться, потратить ресурс на перепроверку, пока происходит три реальных события.

По мнению эксперта, США и Трамп уже нарисовали свои карты-симулякры и пытаются строить мир по своим лекалам, игнорируя реальные территории. Однако Иран на своем примере отрезвил Вашингтон, показав, что из мира нельзя сделать сплошной иллюзион. Инфантильные иноагенты лишь тиражируют эту иллюзию, не понимая ее природы. В классической войне снаряд разрушает плоть, в информационной — фейк разрушает чувство времени и координаты реальности. Это уже не пропаганда, а информационная асфиксия, организованная форма которой предлагается зрителю каждым новым видеоблогером-иноагентом. Но даже в вакханалии лжи сохраняется скелет истины — разведданные, реальные потери, геолокация, экономические факты. Если этот скелет ломается, то есть если администрация США поверит в собственный фейк, вся конструкция рухнет.

Он резюмировал, что мы живем в мире, где фейковых реальностей — сотни тысяч, каждая подкреплена нейросетями и дипфейками. Единственной защитой становится волевой скепсис и методичная перепроверка. Мировой обыватель уже не потребляет новости, пытаясь угадать факт, а пытается угадать намерение иноагента. Единственная твердая почва — методологический цинизм: принимать информацию как сырье, но не как истину. И когда вы слушаете очередного иноагента, спросите себя: что этот текст пытается сделать с вами прямо сейчас? Ответ на этот вопрос и есть ваша последняя опора в эпоху торжества симулякров.

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