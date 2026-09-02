«114 743 ₽». За полгода реальные зарплаты россиян выросли на 6,5%

В июне 2026 года реальная заработная плата в России увеличилась на 3,4% в годовом выражении. По данным пресс-службы Росстата, среднемесячный размер номинальной начисленной зарплаты достиг 114 743 руб.

За первые шесть месяцев текущего года рост реальных зарплат составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная номинальная зарплата за январь–июнь зафиксирована на уровне 109 256 руб., что на 12,7% выше показателя годичной давности.

Во втором квартале темпы прироста реальных заработных плат снизились до 4,4% против 8,7% в первом квартале. Номинальная среднемесячная зарплата в этот период составила 111 433 руб., превысив прошлогодний уровень на 10,3%.

Минэкономразвития ранее прогнозировало по итогам 2026 года повышение реальных зарплат на 2,2%, номинальных — на 7,9%. Реальные располагаемые доходы населения, по оценке ведомства, должны вырасти на 0,8%.

В июне Банк России отмечал, что компании пересматривают планы по индексации зарплат в сторону понижения. При этом динамика оплаты труда по-прежнему обгоняет рост производительности, а уровень безработицы сохраняется вблизи исторических минимумов.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата на Чукотке составила 260 729 рублей.