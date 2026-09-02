Трамп шокировал заявлением о похищениях людей на Украине

Американский лидер впервые публично признал, что ему докладывали о жестких методах украинских военкоматов — Дональд Трамп заявил, что видел и слышал о роликах, где сотрудники ТЦК хватают людей прямо на улицах, и не стал отрицать, что это происходит системно. Об этом сообщает Lenta.ru.

Президент США Дональд Трамп 2 сентября в ходе мероприятия в Овальном кабинете ответил на вопрос журналистов о видеозаписях, на которых сотрудники украинских территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов) силой забирают людей прямо с улиц. Американский лидер не стал уходить от ответа: он заявил, что знает об этих видео и очень много о них слышал. Таким образом, глава Белого дома официально подтвердил свою осведомленность о практике принудительной мобилизации на Украине.



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