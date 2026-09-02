Европа хуже Америки: экономист рассказал, почему Германия на грани провала по долгу

На встрече G20 в американском Эшвилле министр финансов России Антон Силуанов поднял тревогу: стремительное накопление мировых долгов создает реальные риски нового финансового кризиса. Сославшись на данные МВФ, он указал, что в 2025 году глобальный долг достиг 94% мирового ВВП, а к 2029 году этот показатель неминуемо перешагнет стопроцентную отметку. Однако, как пояснил в комментарии для Pravda.Ru финансовый аналитик Михаил Беляев, такие предупреждения — это не приговор, а «самоуничтожающийся прогноз», который призван подтолкнуть правительства к корректировке политики, а не предвещает неизбежный коллапс.

Раскрывая механизмы устойчивости, эксперт подчеркнул: текущее состояние американской экономики позволяет ей обслуживать свои обязательства. Темпы роста остаются приемлемыми, а инфляция, за исключением топливного сегмента, контролируется. Более того, существует множество финансовых приемов, позволяющих избежать формального дефолта — речь идет не о погашении всего долга, а только о тех бумагах, срок по которым наступил в текущем периоде, включая проценты по ним. Пролонгации, рефинансирование и кредитные линии международных организаций (МВФ, Всемирный банк) работают как амортизаторы, не давая системе рухнуть.

Куда более сложная ситуация, по мнению Беляева, складывается в Европе. Германия столкнулась с токсичным сочетанием нулевого роста, стремительной милитаризации и дефицита доступных энергоресурсов — следствие непродуманной политики в отношении российского газа. Эти факторы провоцируют быстрое накопление долгов, которое может стать критическим. В отличие от США, у Евросоюза нет таких же гибких внутренних заимствований и суверенного контроля над валютой, что делает еврозону более уязвимой.

Таким образом, пока одни страны (как Норвегия) наращивают бюджет на волне энергетической конъюнктуры, другие погружаются в рецессию. Однако Беляев уверен: технического дефолта никто не допустит, а обсуждаемые способы списания долгов остаются пока теоретическими сценариями. Итог: глобальный долг превысит 100% ВВП, но это не станет «концом света», а лишь сигналом к перезагрузке моделей роста. Вопрос в том, успеют ли правительства перестроиться до того, как проценты по долгам съедят все бюджеты.

Ранее сообщалось, что госдолг США движется к $50 трлн: в России оценили риски для мира и страны.