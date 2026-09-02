«Капля древнего моря в руке». Под Калининградом нашли янтарь с устрицей возрастом около 35 млн лет

В Калининградской области обнаружен крупный образец янтаря с сохранившимися остатками древней устрицы, которая прикрепилась к нему еще на морском дне.

Эта находка дает ученым возможность воссоздать картину природных условий, господствовавших на территории современного региона около 35 миллионов лет назад, сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана.

«Одно из свидетельств древнего моря недавно обнаружили в Филинской бухте. Во время полевого выезда участников Молодежного слета Русского географического общества в августе этого года руководитель Молодежного центра РГО Забайкальского края Софья Максимова расколола фрагмент песчаника и увидела внутри довольно крупный янтарь. Под железистой коркой обнаружились остатки вымершей устрицы. Сегодня это кажется необычной находкой. Но для древнего моря 35 миллионов лет назад это было вполне естественно», — говорится в сообщении.

Песчаники, в которых был найден образец, известны как «земля кранта» — это древние морские отложения, выходящие на поверхность вдоль побережья Балтийского моря. Специалист, исследовавший находку, отметил, что янтарь в этом месте попадается нечасто. Кроме того, необычным обстоятельством стало то, что моллюск прирос непосредственно к янтарной поверхности.

«В земле кранта янтарь встречается сравнительно редко, а здесь довольно крупный образец. Когда я начал его препарировать, обнаружил остатки устрицы. Самое интересное в том, что она приросла к янтарю. То есть янтарь лежал на морском дне, и на нем выросла устрица», — пояснил старший научный сотрудник Музея Мирового океана и Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук в Калининграде кандидат геолого-минералогических наук Эдуард Мычко.

Янтарь передан в фонды Музея Мирового океана. Мычко подчеркнул, что саму находку нельзя считать научной сенсацией. Однако ее ценность заключается в том, что она помогает наглядно представить, какой была территория нынешней Калининградской области десятки миллионов лет назад.

Ранее сообщалось о том, что янтарь возрастом 385 млн лет найден в Китае.