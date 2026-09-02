Мятный обман: раскрыто, как зубная паста создает иллюзию свежести

Многие уверены, что достаточно двух минут с мятной пастой, чтобы утреннее дыхание оставалось свежим до самого обеда. Однако реальность оказывается жестче: даже при идеальной, на первый взгляд, гигиене запах возвращается, и виной тому вовсе не лень или небрежность. « Вечерняя Москва » разбиралась в этом вопросе с химиком-технологом на стоматологическом производстве Екатериной Крутицкой, которая объяснила, что стандартный утренний ритуал часто игнорирует ключевые зоны, а мятный вкус создает лишь обманчивую иллюзию чистоты.

Раскрывая корень проблемы, эксперт указала на ночные физиологические процессы: слюны выделяется меньше, она хуже смывает отмершие клетки и продукты жизнедеятельности бактерий, которые скапливаются на языке, у края десны и между зубами. Именно эти микроорганизмы выделяют летучие сернистые соединения, создающие характерный утренний «аромат». При этом, по словам Крутицкой, большинство людей чистят зубы по инерции, уделяя внимание видимым, «фасадным» поверхностям, и совершенно забывают про внутренние участки, придесневую зону и межзубные промежутки, где скапливается основная биопленка. Щетка туда просто не достает — нужны нити или специальные ершики.

По ее словам, итог такого поверхностного подхода — хронический галитоз, который может перерасти в воспаление десен и кариес в труднодоступных местах. Эксперт предлагает простое решение: сместить акценты в вечернем ритуале. Сначала очистить межзубные промежутки, затем почистить зубы пастой с фтором, и обязательно — мягко очистить язык, не травмируя сосочки. Утром же полезно выпить стакан воды и почистить зубы до завтрака, чтобы смыть налет, накопившийся за ночь.

Эксперт добавила, что при этом если человек спит с открытым ртом, храпит или принимает лекарства, снижающие слюноотделение, — щетка бессильна. В этом случае проблему нужно решать на системном уровне. Таким образом, если запах сохраняется в течение дня даже после еды и чистки, а тем более сопровождается кровоточивостью или сухостью, это сигнал, что пора не к косметологу, а к стоматологу. Потому что свежее дыхание — это не про мятный вкус, а про здоровье десен и отсутствие воспаления.

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