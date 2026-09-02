Переход от каникул к учебе: сомнолог пояснил, как перестроить режим сна к школе без страданий

С приходом сентября школьники по всей стране вновь погружаются в жесткий режим ранних подъемов, и для многих это становится настоящим испытанием после летних каникул, когда засыпать за полночь, а просыпаться ближе к обеду было нормой. Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил: резкий переход от свободного графика к школьному может обернуться хроническим недосыпом и раздражительностью, если не подойти к этому вопросу с умом.

Однако, по его словам, проблема решаема, даже если 1 сентября уже наступило, а вы не подготовились — главное, знать несколько простых правил.

Раскрывая механизм адаптации, эксперт пояснил золотое правило смены режима: не нужно ложиться раньше, чтобы раньше встать — нужно раньше вставать, чтобы раньше ложиться. Сдвигать следует именно время пробуждения, причем постепенно — на час каждые один-два дня. Идеальный вариант — начать эту процедуру за неделю до школы, чтобы к первому звонку ребенок уже просыпался в нужное время без мучений. Если же подготовка была упущена, внезапная команда «ложись в девять» накануне учебного дня ни к чему не приведет, кроме бессонницы и раздраженных споров.

По его мнению, итоги резкого перехода могут быть неприятными: дневная сонливость, снижение успеваемости и даже конфликты в семье. Однако Кудинов подчеркивает, что главная ошибка — пытаться компенсировать ночной недосып дневным сном. Это лишь сбивает внутренние часы и затягивает адаптацию. Вместо этого ребенка лучше занять активными делами — прогулками, спортом, совместным досугом, чтобы к вечеру он естественным образом захотел спать. При этом не стоит вводить жесткие ограничения на гаджеты в первый же день: это только добавит стресса и спровоцирует «гражданские войны» в семье. Достаточно утомить ребенка физически и эмоционально, и тогда режим восстановится сам собой.

Медик отметил, что адаптация к школьному графику — это не подвиг, а физиологический процесс, которым можно управлять. Главное — не делать резких движений, не наказывать ребенка за сонливость и не пытаться заставить его уснуть по команде. Все приходит с практикой, и уже через несколько дней организм перестроится на новый лад.

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