Громкий позор бокса: почему знаменитую победу Валуева над Руисом проклинали миллионы фанатов

На фоне возвращения Тайсона Фьюри эксперты вспомнили один из самых неоднозначных поединков в истории тяжелого веса, когда российский гигант Николай Валуев отобрал титул у чемпиона мира при рекордной разнице в габаритах, пишет « Советский спорт ».

Противостояние титанов и рекордная разница в весе

В мире единоборств снова обсуждают легендарную встречу 2005 года, когда Николай Валуев сошелся в ринге с действующим обладателем пояса Джоном Руисом. Этот бой вошел в анналы истории профессионального бокса благодаря феноменальному разрыву в физических параметрах оппонентов. Во время официальной процедуры взвешивания выяснилось, что российский спортсмен тяжелее своего соперника на целых 40 кг. Визуально превосходство Валуева было подавляющим: он казался вдвое массивнее чемпиона.

Драматический ход поединка и судейский вердикт

Сам бой развивался по сценарию силового доминирования претендента. В материале издания «Советский спорт» отмечается, что во второй части встречи Валуев оказывал колоссальное давление на чемпиона, используя свои природные данные. Особенно ярким эпизодом стал восьмой раунд, в котором Николай был максимально близок к тому, чтобы закончить противостояние нокаутом. К финальному гонгу российский тяжеловес сохранил больше сил и выглядел предпочтительнее.

В итоге мнения судей разделились, но большинство отдало предпочтение Валуеву со счетом 116–114, 116–113 и 114–114. Этот вердикт позволил Николаю впервые примерить чемпионский пояс.

Резонансный скандал и окончательная точка в споре

Победа россиянина спровоцировала волну возмущения. Почти все зрители на десятитысячной арене и представители западной прессы выразили протест против такого решения. Зарубежные журналисты даже окрестили это событие «черной страницей в истории бокса». Джон Руис долгое время пытался оспорить результат и доказать свою правоту в юридической плоскости.

Однако все сомнения были окончательно развеяны в 2008 году. Во время повторного поединка Николай Валуев вновь одержал верх над американцем, подтвердив свой статус сильнейшего и закрыв вопрос о легитимности своего чемпионства.