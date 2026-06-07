Отпуск за миллион, а счастья нет: туристы назвали популярные направления-разочарования

В 2026 году путешественники все чаще разочаровываются в популярных направлениях, где цены бьют по карману, а качество отдыха оставляет желать лучшего. В черный список попали Венеция, Дубай, Бали и Санторини — туристы жалуются на толпы, экологические проблемы и несоответствие реальности красивым картинкам из соцсетей. Об этом пишет портал Proulyanovsk.ru .

Европейская классика больше не радует. Венеция, по словам бывалых путешественников, утонула не только в воде, но и в людях. Высокие цены в сочетании с постоянной давкой на узких улочках убивают романтику, ради которой сюда едут за тысячи километров.

Дубай стал жертвой собственного блеска. Отдых в эмирате стремительно дорожает, но, как считают некоторые гости, цена уже не равна впечатлениям. Роскошные небоскребы и торговые центры перестали компенсировать ощущение, что за все нужно платить втридорога.

Бали — еще одна звезда, которая тускнеет на глазах. Остров, прославленный в Instagram, задыхается от перегруженности. Туристы жалуются на мусор на пляжах, пробки и разочарование от того, что реальная жизнь там далека от отфильтрованных снимков блогеров.

Греческий Санторини с его белоснежными домиками и голубыми куполами тоже попал в немилость. Чрезмерный туристический поток превратил прогулки по острову в испытание: очереди повсюду, улицы забиты до отказа, а о комфорте на закате, ради которого все приезжают, можно забыть.

Эксперты дают простой совет: не стоит зацикливаться на раскрученных брендах в мире туризма. Менее популярные локации часто оказываются не только дешевле, но и спокойнее, а главное — оставляют после себя приятные воспоминания, а не чувство обманутых надежд.

Ранее россиянам назвали направления внутри страны, которые могут стать хитом 2026 года.