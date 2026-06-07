Золото и серебро школьной лиги: химкинские спортсмены взяли титулы лучших в Подмосковье

По итогам областного этапа Единой школьной лиги Подмосковья определены лучшие игроки турнира. Среди них — двое школьников из Химок: Ярослав Соколов из «Триумфа» признан лучшим баскетболистом, а Арууке Бердибекова из «Лиги первых» — лучшей волейболисткой.

Ученик школы «Триумф» Ярослав Соколов уверенно проявил себя в дисциплине баскетбол 3×3. Его игра во многом предопределила успех команды, которая в итоге заняла второе место среди юношеских сборных региона.

Не менее впечатляющих результатов добилась Арууке Бердибекова из школы «Лига первых». Выступая за женскую сборную округа, она помогла команде пробиться в финальные матчи волейбольной части соревнований и заслужила звание лучшей волейболистки турнира.

Путь к областному этапу для химкинских команд начался на городских спортивных площадках. Пройдя жесткий отбор, юные спортсмены подтвердили свой класс и на более высоком уровне.

Депутат Химок Артур Каримов подчеркнул, что за этими победами стоит не только природный талант, но и упорный труд.

«Такие победы — результат не только таланта, но и труда. Ярослав и Арууке доказали, что химкинские школьники способны конкурировать с сильнейшими спортсменами региона», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Всего в этом году в соревнованиях Единой школьной лиги приняли участие более 50 тысяч учащихся из 653 школ Подмосковья. Спортсмены состязались в четырех дисциплинах: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Химкинский округ достойно представил себя в двух из них.

Ранее сообщалось, что шесть территорий в Химках претендуют на благоустройство в 2026 году.