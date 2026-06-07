Химчане выбирают будущее: шесть территорий претендуют на благоустройство в 2026 году

В Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в новую Народную программу «Единой России». Жители округа старше 14 лет могут выбрать из шести территорий — от сквера «Олимп» в Новогорске до общественного пространства в Подрезково.

В этом году химчанам предложили на выбор шесть локаций, нуждающихся в преображении. В списке:

сквер «Олимп» в Новогорске,

сквер «Дубовая роща» в Левобережном,

сквер «Минутка» в Новых Химках,

два общественных пространства в Лунево,

общественное пространство в Подрезково.

Проголосовать может каждый житель, достигший 14 лет. Голосование проходит до 12 июня на портале Госуслуг. Именно итоговый выбор горожан определит, какие дворы и скверы получат финансирование и преображение в ближайшие годы. Каждый голос важен — от него зависит, какими станут Химки завтра.