Химчане выбирают будущее: шесть территорий претендуют на благоустройство в 2026 году
Химчанам напомнили про возможность проголосовать за локацию для благоустройства
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в новую Народную программу «Единой России». Жители округа старше 14 лет могут выбрать из шести территорий — от сквера «Олимп» в Новогорске до общественного пространства в Подрезково.
В этом году химчанам предложили на выбор шесть локаций, нуждающихся в преображении. В списке:
- сквер «Олимп» в Новогорске,
- сквер «Дубовая роща» в Левобережном,
- сквер «Минутка» в Новых Химках,
- два общественных пространства в Лунево,
- общественное пространство в Подрезково.
Проголосовать может каждый житель, достигший 14 лет. Голосование проходит до 12 июня на портале Госуслуг. Именно итоговый выбор горожан определит, какие дворы и скверы получат финансирование и преображение в ближайшие годы. Каждый голос важен — от него зависит, какими станут Химки завтра.