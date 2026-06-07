Отдых в Турции под угрозой: авиарынок недосчитался 300 тысяч мест

Летний сезон в Анталье открылся чередой неприятностей для российских туристов. Из-за проблем с разрешениями на полеты у турецких перевозчиков и сокращения чартерных программ российскими авиакомпаниями пропускная способность маршрутов между РФ и турецким курортом упала примерно на 10 процентов. Рынок потерял около 300 тысяч авиамест, передает «Турпром» со ссылкой на Turizm Guncel.

Главный удар пришелся на двух турецких авиаперевозчиков — Air Anka и Tailwind Airlines. Они лишились возможности летать по ряду направлений. Только Air Anka отменила полетные программы из 11 российских городов, включая Казань, Сочи и Екатеринбург. Потери составили более 120 тысяч кресел. К этому добавились ограничения для Tailwind Airlines и сокращение программ российского чартерного гиганта Azur Air.

В сумме рынок недосчитался около 300 тысяч мест на рейсах в Анталью.

На практике это уже привело к отмене как минимум 11 рейсов за последние дни. Порядка 3,5 тысячи пассажиров столкнулись с задержками. Часть российских туристов разместили в отелях за счет туроператоров, другим пришлось экстренно пересаживаться на рейсы других авиакомпаний. Операторы пытаются минимизировать хаос, но быстро заменить такой объем провозных мощностей в текущих условиях практически невозможно.

Эксперты отрасли оценивают ситуацию как крайне серьезную.

«Ситуация с дефицитом мест в разгар сезона крайне серьезна. Если возникшую брешь придется закрывать альтернативными перевозчиками, стоимость авиабилетов может взлететь на 30–150 процентов», — отмечают эксперты.

Для российских путешественников это означает не только риск сбоев в расписании, но и неизбежный рост цен на путевки. Спрос на Анталью остается высоким, а количество доступных кресел сократилось. Туроператорам придется перекладывать возросшие транспортные расходы на плечи клиентов.

В ближайшие недели туристам стоит внимательно следить за статусом своих рейсов и быть готовыми к возможным изменениям в полетных планах. Подобные «авиационные качели» на турецком направлении происходят не впервые — даже небольшие административные задержки с выдачей разрешений из-за дефицита бортов приводят к ощутимым последствиям для кошелька отдыхающих.

Ранее сообщалось, что туристы назвали популярные направления-разочарования.