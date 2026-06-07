Бессимптомно, но смертельно: жителей российского региона призвали избегать людей с сыпью

Энтеровирусные инфекции коварны: они часто маскируются под легкую простуду или вовсе проходят без симптомов, но при этом могут убить. Роспотребнадзор по Петербургу предупреждает: возбудитель повсеместен, крайне живуч, вакцин от него не существует, а менингит — самая опасная форма — способен развиться стремительно. Об этом пишет SPB.MK.Ru SPB.MK.Ru .

Вирус не дремлет. Он годами чувствует себя отлично в сточных водах, бассейнах и открытых водоемах, присасывается к фруктам и овощам, живет в молоке и на дверных ручках. Источник заразы всегда один — человек. При этом заразиться может кто угодно, но дети переносят инфекцию тяжелее и болеют чаще. Взрослые чаще отделываются легким недомоганием или вообще не замечают болезни.

Главная опасность — менингит. Симптомы жесткие:

нарастающая головная боль, которая не проходит;

внезапная рвота фонтаном, после которой не становится легче;

боль от яркого света;

необычная заторможенность или, наоборот, возбуждение;

судороги.

Если у кого-то из близких появилось нечто подобное, больного надо немедленно изолировать. Помедлить — значит рискнуть жизнью.

Врачи успокаивают: осложнения при своевременной помощи случаются редко. Но лекарства от самого вируса нет. Единственная защита — гигиена. Мыть руки, мыть продукты, пить только бутилированную воду, не допускать мух к еде. И главное — держаться подальше от людей с сыпью, температурой и любыми признаками недомогания. Энтеровирус не прощает беспечности.

Ранее сообщалось ,чтоу мигрантов в российском регионе вдвое выросла доля опасных инфекций.